Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму появились перекупщики лекарств ● Уровень заболеваемости пневмониями в Ялте превысил прошлогодний показатель в 8 раз ● В Крыму выявлен 331 новый случай коронавируса ● COVID-19 в Севастополе: оперативные данные ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
В Крыму от коронавируса умирают и молодые
фото © Новости Крыма
За минувшую неделю в Крыму не удалось стабилизировать показатель смертности из-за коронавируса.
Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
«Ситуация не улучшилась и по-прежнему очень высокие показатели летальности. Число летальных исходов за последнюю неделю 55, на прошлой неделе 53. В общей структуре летальных исходов 25% это лица в возрастной группе менее 65... Это не очень хорошая ситуация и показатель летальности не отличается цифрами стабилизации», - сообщила Наталья Пеньковская.
По ее словам, сейчас на одного заболевшего приходится несколько контактных лиц.
«За последнюю неделю на одного заболевшего приходится 4,5 контактных лиц. Они находятся под медицинским наблюдением», - заверила глава регионального Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 24 854 заболевших. Ежедневно в республике выявляют более 300 заболевших. Всего, по состоянию на 29 декабря, в регионе умерли 492 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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