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Коронавирус в Крыму

В Крыму от коронавируса умирают и молодые

09:27 среда, 30 декабря 2020
В Крыму от коронавируса умирают и молодые

фото © Новости Крыма

За минувшую неделю в Крыму не удалось стабилизировать показатель смертности из-за коронавируса.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«Ситуация не улучшилась и по-прежнему очень высокие показатели летальности. Число летальных исходов за последнюю неделю 55, на прошлой неделе 53. В общей структуре летальных исходов 25% это лица в возрастной группе менее 65... Это не очень хорошая ситуация и показатель летальности не отличается цифрами стабилизации», - сообщила Наталья Пеньковская.

По ее словам, сейчас на одного заболевшего приходится несколько контактных лиц.

«За последнюю неделю на одного заболевшего приходится 4,5 контактных лиц. Они находятся под медицинским наблюдением», - заверила глава регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 24 854 заболевших. Ежедневно в республике выявляют более 300 заболевших. Всего, по состоянию на 29 декабря, в регионе умерли 492 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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