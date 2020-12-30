В Крыму определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники

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В Крыму определили 15 площадок для запуска фейерверков на полуострове в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«Такими местами стали городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным» – сообщил глава ведомства Сергей Шахов.

Также спасатели опубликовали перечень площадок для запуска фейерверков в новогодние праздники на полуострове. По словам Шахова, на этих площадках «запуск пиротехники будет гарантировано безопасным».

«В случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий» – добавил он.

Чиновник также отметил, что в период новогодних праздников крымские спасатели будут работать в усиленном режиме.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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