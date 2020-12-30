В Крыму обещают увеличить количество пригородных поездов

Железнодорожники планируют в 2021 году увеличить количество пригородных поездов, курсирующих по Крыму, и построить под Евпаторией две новые железнодорожные станции.

Об этом, по данным, ТАСС, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

«На следующий год они планируют увеличить количество пригородных поездов. В планах у них строительство,... помимо реконструкции 27 вокзальных комплексов, которые есть в Республике Крым. По направлению в сторону Евпатории две новые станции будут строиться с нуля. Там, где сейчас только плиты и перекрытия лежат, сейчас люди выходят и останавливаются. В следующем году будет финансирование», - сказал Черняк.

СПРАВКА: С 1 января 2020 года начала работу Южная пригородная пассажирская компания. В маршрутной сети 10 направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск, Севастополь - Евпатория. По последним данным, за это время на территории полуострова перевезено 3 миллиона пассажиров.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Евпатории пообещали 27 новых трамваев до конца 2021 года. Глава Крыма распорядился подписать контракт на поставку 27 новых трамваев для Евпатории.

Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.

Аэропорт Крыма впервые с 2015-го года обслужил менее пяти млн пассажиров. В декабре пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 22%.

Как будет ходить общественный транспорт в Симферополе на Новый год. В администрации крымской столицы определились с графиком движения транспорта в новогоднюю ночь – троллейбусы и автобусы будут ходить допоздна.