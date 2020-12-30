В Крыму изъяли почти 90 тысяч пачек контрафактных сигарет

Сотрудники МВД по Республике Крым подвели итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь и табак», длившейся десять дней.

В рамках операции по материалам проведенных проверок вскрыто 125 фактов нарушения алкогольного и табачного законодательства. Составлено 94 протокола об административных правонарушениях, в том числе по фактам хранения, перевозки либо сбыта алкогольной и табачной продукции без лицензии либо с нарушением обязательных требований, установленных действующим законодательством.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, всего в ходе рейдовых мероприятий из незаконного оборота изъято более 450 литров спиртосодержащей продукции, 31 литр этилового спирта, 3840 литров пива, 1882 литра готовой бутилированной алкогольной продукции. Кроме того, за 10 дней стражи порядка вывели из нелегального оборота 89 446 пачек контрафактной табачных изделий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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