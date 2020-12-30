Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявлен 331 новый случай коронавируса ● COVID-19 в Севастополе: оперативные данные ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений ● Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19
Уровень заболеваемости пневмониями в Ялте превысил прошлогодний показатель в 8 раз
фото © Новости Крыма
Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Ялте превысил аналогичный показатель прошлого года в восемь раз.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«В целом по году уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Крыму выше уровня 2019 года на 368%. У нас есть три региона, которые находятся в наибольшей зоне риска. В Ялте уровень заболеваемости выше, чем в прошлом году, в восемь раз, в Симферополе и Сакском районе – на 500% выше, в Первомайском районе и Евпатории – на 400%», – сообщила Пеньковская.
В структуре внебольничных пневмоний 26% занимают вызванные коронавирусом. «За последние две недели нет роста заболеваемости внебольничными пневмониями, они находятся на уровне прошлой недели, за исключением Бахчисарайского и Кировского района», – отметила Пеньковская.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24854 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19687 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 492 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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