Украинец получил срок за попытку ввезти в Крым тестостерон

Армянский городской суд приговорил гражданина Украины к условному сроку за попытку провезти на территорию Крыма запрещенное вещество, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Известно, что уроженца Житомирской области задержали в январе этого на границе с Крымом в автомобильном пункте пропуске «Перекоп».

«Во время совместного с представителями Крымской таможни осмотра у украинца были обнаружены и изъяты пять стеклянных ампул с содержимым неизвестного происхождения, имеющих надписи «Тестостерон», - говорится в сообщении.

По данным экспертизы установлено, что представленные образцы содержат сложный эфир, «1-тестостерон», который в России входит в список запрещенных веществ.

В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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