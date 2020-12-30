Стали известны подробности экстренной посадки самолета из Крыма

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Посадка самолета Airbus-321 компании Nordwind, следовавшего из Симферополя в Москву, прошла в штатном режиме, несмотря на незначительные повреждение лобового стекла лайнера.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Абсолютно штатная ситуация, слегка повреждено лобовое стекло. О произошедшем были оповещены все службы аэропорта. Посадка также прошла в штатном режиме, без каких-либо последствий», - сообщили в авиакомпании Nordwind.

Как ранее сообщалось, 30 декабря появилось сообщение о том, что Airbus-321, следовавший из Симферополя в Москву экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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