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Водный кризис

Симферополь и Ялту пообещали залить водой в ногоднюю ночь

Симферополь и Ялту пообещали залить водой в ногоднюю ночь

фото © Новости Крыма

В Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января будет обеспечено круглосуточное водоснабжение.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по вопросам строительной отрасли региона.

«Принято решение, что 31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра, 31 декабря, должны дать горячую воду» – сказал Аксенов. 

Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что на сегодняшний день стартовала перекачка воды из водозаборов в селах Вилино и Ивановка в Аянское водохранилище.

«Наконец, Симферополь полностью закольцован, и мы можем маневрировать любым источником воды, перебрасывая ее в любом направлении», – отметил Баженов.Также с 30 декабря началась перекачка воды на Симферополь из двух скважин на водозаборе Вилино-2.

«Это позволяет нам завтра открыться в 6 утра и не закрывать подачу воды на город до 22:00 1 января. Естественно, мы предвидим определенный ажиотажный водоразбор, поэтом будем добирать необходимое количество воды из Партизанского и Симферопольского водохранилищ», – добавил гендиректор «Воды Крыма».

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе вода будет подаваться беспрерывно с 06:00 31 декабря до 22:00 1 января, а также с 06:00 6 января до 22:00 7 января.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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