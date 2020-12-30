Симферополь и Ялту пообещали залить водой в ногоднюю ночь

фото © Новости Крыма

В Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января будет обеспечено круглосуточное водоснабжение.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании по вопросам строительной отрасли региона.

«Принято решение, что 31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра, 31 декабря, должны дать горячую воду» – сказал Аксенов.

Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что на сегодняшний день стартовала перекачка воды из водозаборов в селах Вилино и Ивановка в Аянское водохранилище.

«Наконец, Симферополь полностью закольцован, и мы можем маневрировать любым источником воды, перебрасывая ее в любом направлении», – отметил Баженов.Также с 30 декабря началась перекачка воды на Симферополь из двух скважин на водозаборе Вилино-2.

«Это позволяет нам завтра открыться в 6 утра и не закрывать подачу воды на город до 22:00 1 января. Естественно, мы предвидим определенный ажиотажный водоразбор, поэтом будем добирать необходимое количество воды из Партизанского и Симферопольского водохранилищ», – добавил гендиректор «Воды Крыма».

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе вода будет подаваться беспрерывно с 06:00 31 декабря до 22:00 1 января, а также с 06:00 6 января до 22:00 7 января.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители севастопольского дома не знают, куда идти в туалет. Выгребную яму суд запретил, а канализации – нет.

Только бурить: власти России не хотят тратиться на опреснение морской воды в Крыму. Ситуация с дефицитом воды в Республике Крым сложнее, чем в соседнем Севастополе.

На месте снесенных гаражей в Симферополе будут делать парковки. На месте металлических гаражей, которые в течение года массово сносит администрация крымской столицы, в дальнейшем появятся парковочные места.

Водохранилища Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках. Водохранилища в Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки.