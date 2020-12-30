Севастопольцы не оценили новую схему движения по улице Толстого

фото © пресс-служба Правительства Севастополя

Нововведения появились по итогам капитального ремонта.

На улице Льва Толстого в Ленинском районе Севастополя изменилась схема дорожного движения. Капитальный ремонт улицы добавил проезжей части еще одну полосу для движения транспорта, а также ликвидировал левосторонние повороты.

На официальной странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поясняется, что выполнение левого поворота и пересечение проезжей части, имеющей две и более полосы движения во встречном направлении, является потенциально опасным.

«Осуществлять поворот необходимо на ближайшем перекрестке. Это сделано для вашей же безопасности. Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», – подчеркивается в сообщении.

Однако местные жители, и ранее ставившие под вопрос предусмотренные проектом ремонта решения, начали сообщать о неудобствах предложенной схемы, подчеркивая проблематичность проезда к собственным домам.

Критично к сложившейся инициативе отнесся и глава Ленинского муниципального округа председатель РОО «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин. По его словам, принятые меры противоречат друг другу и не решают проблемы.

«Вопрос: расширение проезжей части для чего было сделано? Чтобы у нас транспортные потоки уходили. А с другой стороны, где альтернативные места разворота? На следующем перекрестке идет участок с односторонним движением, и двигаться, скорее всего, придется до улицы Ивана Голубца, и все эти круговороты, наоборот, будут дополнительно замедлять движение транспорта. К чему тогда эти меры по расширению?» – сказал Максим Мишин.

Проект ремонта улицы Льва Толстого, по его мнению, во многом не продуман, о чем говорят и сами местные жители. Максим Мишин подчеркнул, что работы на городских улицах должны обсуждаться с их жителями еще на этапе формирования технического задания, чтобы пожелания горожан были удовлетворены еще до подготовки проекта.

Отметим, что изменения привычной организации дорожного движения зачастую вызывают бурную реакцию у горожан. Так, некоторые автомобилисты Севастополя критично восприняли ликвидацию левого поворота на улицу Гоголя со стороны улицы Четвертая Бастионная. Несмотря на то, что этот участок назывался экспертами опасным и неоднократно становился местом дорожно-транспортных происшествий.

Но существуют в Севастополе и редкие примеры открытия левых поворотов – один из таких весной прошлого года появился у торгового центра «Океан» на проспекте Генерала Острякова. После этого читатели ForPost сообщили сразу о нескольких участках дорожной сети, нуждающихся, по их мнению, в пересмотре организации движения. В частности автомобилисты просили открытия левостороннего поворота на проспекте Героев Сталинграда и проспекте Октябрьской Революции.

Отметим, что дискуссионным вопрос левосторонних поворотов остается не только в Севастополе, но и в других регионах России. В частности, подмосковный город Красногорск за один месяц прошел путь от ликвидации подобных поворотов на одном из шоссе до их восстановления после шквала жалоб местных жителей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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