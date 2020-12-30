Происшествия
С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей
фото © azovsky.ru
Крымским спасателям пришлось оказывать помощь двум туристам из Москвы, которые заблудились в горах под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, сообщение о сбившихся с дороги туристах поступило в службу спасения накануне вечером. К их предположительному месту нахождения отправились трое сотрудников Алуштинского «КРЫМ-СПАСа».
Выяснилось, что туристы гуляли по пешей тропе, но к вечеру потеряли ориентиры. Спустя сорок минут москвичей 1991 и 1962 годов рождения нашли на южном плато горы Демерджи, неподалеку от Солнечной поляны.
«Пострадавшие эвакуированы из горнолесной зоны к личному автомобилю. В медицинской помощи не нуждались. С туристами была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горнолесной зоне», - отметили в МЧС.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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