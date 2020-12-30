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Происшествия

С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей

12:49 среда, 30 декабря 2020
С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей

фото © azovsky.ru

Крымским спасателям пришлось оказывать помощь двум туристам из Москвы, которые заблудились в горах под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, сообщение о сбившихся с дороги туристах поступило в службу спасения накануне вечером. К их предположительному месту нахождения отправились трое сотрудников Алуштинского «КРЫМ-СПАСа».

Выяснилось, что туристы гуляли по пешей тропе, но к вечеру потеряли ориентиры. Спустя сорок минут москвичей 1991 и 1962 годов рождения нашли на южном плато горы Демерджи, неподалеку от Солнечной поляны.

«Пострадавшие эвакуированы из горнолесной зоны к личному автомобилю. В медицинской помощи не нуждались. С туристами была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горнолесной зоне», - отметили в МЧС.

Ранее сотрудники службы спасения сняли со скального выступа под Судаком мужчину, который не мог самостоятельно спуститься.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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