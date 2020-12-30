Реконструкцию набережной Партенита может быть проведут в следующем году

Набережная Партенита (Большая Алушта) будет реконструирована в 2021 году.

Об этом сегодня журналистам сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

«Все в ожидании реконструкции восточной набережной, но, по всем прогнозам, это будет 2022-2023 год, а вот партенитцы дождутся реконструкции в 2021 году той набережной, которая на сегодняшний день в планах. Выходим из экспертизы проекта реконструкции», – сказала Огнева.

Глава администрации также сообщила о планах благоустройства пешеходной зоны к знаменитым у туристов Сырным скалам. «Очень интересный у нас будет разработан проект восточной части – набережная Малореченского. Мы объединим с историческим и туристическим памятником Сырные скалы, и будет хорошая пешеходная и прогулочная зона», – добавила Огнева.

В 2020 году в Алуште за счет средств, выделенных в рамках соглашения между правительствами Москвы и Крыма, провели благоустройство Приморского парка и трех больших дворовых территорий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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