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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 30 декабря

00:23 среда, 30 декабря 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 71 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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