Происшествия
Крымчанка притворилась работником ЖКХ и выманила у пенсионера деньги
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В Симферополе девушка, представившись сотрудником коммунальных служб, обманула 85-летнего пенсионера.
Об это сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
По словам потерпевшего, девушка предложила услуги по замене счетчика, заявив, что это обойдется мужчине в 15 тысяч рублей. Пенсионер, поверив ей, передал указанную сумму.Прошел месяц, а газовый счетчик так никто менять и не пришел. Тогда пенсионер и решил заявить в полицию.
Полицейские, по подозрению в совершении преступления, задержали 20-летнюю жительницу Севетского района, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности.
Никакого отношения к коммунальным предприятиям Республики Крым она не имела.Задержанная полностью признала свою вину и заявила, что деньги уже успела потратить на собственные нужды. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, в ходе следствия была доказана причастность девушки к совершению еще одного подобного преступления на территории Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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