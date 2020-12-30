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Происшествия

Крымчанин ограбил работодателя, не выдавшего зарплату

10:08 среда, 30 декабря 2020

В территориальный отдел полиции Симферополя обратился представитель одного из мегамаркетов города и сообщил, что экс-работник магазина открыто похитил сварочный аппарат стоимостью более 10 тысяч рублей, положил похищенное в багажник своего автомобиля и скрылся.

Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам задержали ранее не судимого 37-летнего жителя одного из сел Симферопольского района. Мужчина признался в краже и заявил, что бывший работодатель не выплатил ему заработную плату, поэтому он решил возместить ущерб похищенным оборудованием для сварки.

Сотрудники полиции изъяли и возвратили законным владельцам украденную технику.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Санкцией данной статьи предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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