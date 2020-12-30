Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500 ● В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших ● Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму ● В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный ● В Крыму от коронавируса умирают и молодые
Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса
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По мнению местных жителей, заразу на полуостров привезли из столицы.
Жители республики недовольны вспышкой пандемии и считают ее распространителями туристов из Москвы.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на блог крымчанки в «Яндекс.Дзен». По словам женщины, население Крыма называет столичных гостей COVID-распространителями, которым «не терпелось свалить в отпуск из своего зараженного города».
Она приводит неназванную статистику: когда на полуострове стали отслеживать перемещения больных, то именно из Москвы были практически все завозы коронавируса. Автор поста подчеркивает: из-за того, что власти Крыма открыли туристический сезон, население вынуждено расплачиваться собственным здоровьем.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 87 человек.
Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму. Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный. Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.
В Крыму от коронавируса умирают и молодые. За минувшую неделю в Крыму не удалось стабилизировать показатель смертности из-за коронавируса.
Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса
По мнению местных жителей, заразу на полуостров привезли из столицы.
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27 декабря
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный
Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.