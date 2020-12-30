Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших ● Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму ● В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный ● В Крыму от коронавируса умирают и молодые ● В Крыму появились перекупщики лекарств
Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500
В Крыму каждый день умирает от коронавируса по восемь человек.
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 500 человек.
В Крыму за прошедшие сутки подтвержден 331 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 854 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 687 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму. Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный. Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.
В Крыму от коронавируса умирают и молодые. За минувшую неделю в Крыму не удалось стабилизировать показатель смертности из-за коронавируса.
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27 декабря
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный
Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.