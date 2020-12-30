Общество
Какой сегодня праздник 30 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День образования Союза Советских Социалистических Республик
Фото pixabay.com
30 декабря 1922 года были подписаны Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и Союзный договор.
Документ подписали представители РСФСР (России), УССР (Украины), БССР (Белоруссии) и ЗСФСР (Грузия, Азербайджан, Армения). Подписанные документы определяли взаимоотношения между центральной властью и республиками, разделяя полномочия в тех или иных сферах общественно-политической жизни.
Подписание договора завершило длительный процесс образования Советского государства, сопровождавшийся жаркими дискуссиями. В основном преобладали две концепции: так называемая ленинская — о необходимости образования республик по национальному признаку и подписания договора между суверенными национальными субъектами, и сталинская — о необходимости деления на автономные районы по административно-хозяйственному принципу, без учета национальностей проживающего в этих районах населения.
День памяти пророка Даниила и святых трех отроков
Фото 24smi.org
За 600 лет до рождения Христова Иерусалим был завоеван царем вавилонским, храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.
Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались они только овощами и водой.
Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.
Данилов день (Даниил Зимоуказчик)
30 декабря Православная церковь почитает память Даниила - библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. Подростком, вместе с соплеменниками, в числе которых были Ананий, Азарий и Мисаил, он попал в вавилонский плен. В Вавилоне получил халдейское образование, после чего его призвали служить при дворе. Даниил обладал даром трактовать сны, за счет чего и прославился.
Также сегодня, 30 декабря, отмечают такие праздники:
- День республики Мадагаскар
- День заворачивания подарков
- Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту (Festival of Enormous Changes at the Last Minute)
- День бекона (National Bacon Day) в США
- День пищевой соды (Bicarbonate of Soda Day) в США
- День национального героя Хосе Рисаля на Филиппинах
- День семейного праздника «Опавшая хвоя» (Falling Needles Family Fest Day) в США
Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Ананий, Степан, Денис, Никита, Азарий, Мисаил.
Что происходило 30 декабря в прошлые годы
1616 - вышел в свет «Часослов»первая печатная книга в Киеве.
1806 - Турция объявляет войну России. Россия занимает Баку.
1853 - США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.
1915 - немецкая подводная лодка U-38 торпедирует британский лайнер «Персия» у побережья острова Крит. Жертвами кораблекрушения стали, по меньшей мере, 330 человек из 501.
1916 - Убийство Григория Распутина, который приобрел всемирную известность благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II; имел репутацию «старца», волшебника и целителя.
1922 - образован СССР путем объединения РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
1947 - отрекся от престола король Румынии Михай I.
1964 - образовано ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитиюорган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией).
1965 - Фердинанд Маркос стал президентом Филиппин.
1984 - открыты станции Киевского метрополитена «Красноармейская» (ныне «Дворец Украина») и «Дзержинская» (ныне «Лыбидская»).
1993 - Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 декабря. Какие праздники будут завтра?
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