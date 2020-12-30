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Общество

Какой сегодня праздник 30 декабря

00:03 среда, 30 декабря 2020
Какой сегодня праздник 30 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 30 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День образования Союза Советских Социалистических Республик

Фото pixabay.com

30 декабря 1922 года были подписаны Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и Союзный договор.

Документ подписали представители РСФСР (России), УССР (Украины), БССР (Белоруссии) и ЗСФСР (Грузия, Азербайджан, Армения). Подписанные документы определяли взаимоотношения между центральной властью и республиками, разделяя полномочия в тех или иных сферах общественно-политической жизни.

Подписание договора завершило длительный процесс образования Советского государства, сопровождавшийся жаркими дискуссиями. В основном преобладали две концепции: так называемая ленинская — о необходимости образования республик по национальному признаку и подписания договора между суверенными национальными субъектами, и сталинская — о необходимости деления на автономные районы по административно-хозяйственному принципу, без учета национальностей проживающего в этих районах населения.

День памяти пророка Даниила и святых трех отроков

Фото 24smi.org

За 600 лет до рождения Христова Иерусалим был завоеван царем вавилонским, храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались они только овощами и водой.

Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов.

Данилов день (Даниил Зимоуказчик)

30 декабря Православная церковь почитает память Даниила - библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. Подростком, вместе с соплеменниками, в числе которых были Ананий, Азарий и Мисаил, он попал в вавилонский плен. В Вавилоне получил халдейское образование, после чего его призвали служить при дворе. Даниил обладал даром трактовать сны, за счет чего и прославился.

Также сегодня, 30 декабря, отмечают такие праздники:

- День республики Мадагаскар

- День заворачивания подарков

- Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту (Festival of Enormous Changes at the Last Minute)

- День бекона (National Bacon Day) в США

- День пищевой соды (Bicarbonate of Soda Day) в США

- День национального героя Хосе Рисаля на Филиппинах

- День семейного праздника «Опавшая хвоя» (Falling Needles Family Fest Day) в США

Сегодня именины празднуют: Даниил, Иван, Ананий, Степан, Денис, Никита, Азарий, Мисаил.

Что происходило 30 декабря в прошлые годы

1616 - вышел в свет «Часослов»первая печатная книга в Киеве.

1806 - Турция объявляет войну России. Россия занимает Баку.

1853 - США купили у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико.

1915 - немецкая подводная лодка U-38 торпедирует британский лайнер «Персия» у побережья острова Крит. Жертвами кораблекрушения стали, по меньшей мере, 330 человек из 501.

1916 - Убийство Григория Распутина, который приобрел всемирную известность благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II; имел репутацию «старца», волшебника и целителя.

1922 - образован СССР путем объединения РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

1947 - отрекся от престола король Румынии Михай I.

1964 - образовано ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитиюорган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой организацией).

1965 - Фердинанд Маркос стал президентом Филиппин.

1984 - открыты станции Киевского метрополитена «Красноармейская» (ныне «Дворец Украина») и «Дзержинская» (ныне «Лыбидская»).

1993 - Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 декабря. Какие праздники будут завтра?

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