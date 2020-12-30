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Власть

Глава МИД Украины: «Превратим Крым в ад и поднимем флаг над Симферополем»

14:56 среда, 30 декабря 2020
Глава МИД Украины: «Превратим Крым в ад и поднимем флаг над Симферополем»

фото © tsn.ua

Крым станет адом для России, а Украина обязательно поднимет флаг над Симферополем.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что лично работает для достижения этой цели, а МИД Украины уже многое сделал.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», – приводит ТАСС слова Кулебы.

По его словам, главным дипломатическим инструментом для превращения Крыма в «адскую тему» для России станет окончательное оформление международной переговорной площадки «Крымская платформа».

«Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с партнерами смысл того, что мы туда закладываем... Русские это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу», – хвалится глава МИД Украины.

Напомним, ранее Кулеба обещал сорвать планы России по строительству в Крыму установки для опреснения воды. Также он назвал российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием» Кремля против Украины.

В тексте использованы материалы: Новый день

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