Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму

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Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

«Мы видим, что в тех регионах, где не было курортного сезона, статистка заболевших хуже, чем у нас (в Крыму – ред.). Это никак не влияет на ситуацию - распространение коронавируса точно было не в курортных учреждениях. Закрытие Крыма от туристов глобального «плюса» не даст и резкого снижения в два раза не будет. У нас уже все «варится внутри». Если бы закрыли, еще бы и предприятия без денег остались», - отметил Аксенов на заседании оперативного штаба по COVID-19.

По его словам, в данный момент важно наладить контроль за больными, которые лечатся на дому амбулаторно.

«Если мы сразу будем брать человека «в обработку» и под сопровождение, чтобы он не заражал других, то, я думаю, количество зараженных уменьшится», - подчеркнул глава.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 24 854 заболевших. Ежедневно в республике выявляют более 300 заболевших. На прошлой неделе в Ялте и Симферополе военные развернули два ковидных госпиталя. При этом глава Минздрава Крыма Александр Остапенко заявил, что такие госпитали – «запасной вариант».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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