Жителей Крыма начнут штрафовать за долги по воде

С 1 января 2021 года действие моратория на ограничение услуг водоснабжения за неуплату заканчивается, сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Напомним, что постановление правительства РФ (от 02.04.2020 № 424) истекает 31 декабря 2020 года. Документ временно приостанавливал действие правовых норм в части права ограничивать услуги водоснабжения и/или водоотведения и взыскание неустойки (штраф, пени) за неуплату.

Жителей Крыма настоятельно просят погасить задолженность до конца текущего года.

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