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Здоровье

Врач назвала три способа быстро избавиться от простуды

08:27 четверг, 3 декабря 2020
Врач назвала три способа быстро избавиться от простуды

фото © Новости Крыма

Британский врач и телеведущая Сара Джарвис перечислила три эффективных способа, которые помогут быстро вылечить простуду.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо использовать спрей для горла, он может стать защитным барьером от микробов.

«Исследования показали, что он может вдвое сократить продолжительность симптомов простуды и на треть сократить протекание болезни», — цитирует Джарвис издание Express.

Второй совет от врача — принимать эхинацею для повышения иммунитета. В то же время она указала на противоречивые результаты исследований эффективности данного средства.

Третьим cпособом избавления от симптомов простуды эксперт назвала прием витамина C или употребление в пищу продуктов с ним — цитрусовых, перца, брокколи, брюссельской капусты и картофеля.

В октябре сообщалось, что ученые из департамента физики Индийского технологического института с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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