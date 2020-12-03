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Коронавирус в Крыму

Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний

12:23 четверг, 3 декабря 2020
Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний

фото © Новости Крыма

За прошедшую неделю в Республике Крым зафиксировано 1742 случая внебольничной пневмонии, рост заболеваемости наблюдается практически во всех регионах республики.

Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Ситуация с внебольничными пневмониями остается неблагополучной. Сегодня у нас отмечается рост практически во всех регионах. За последнюю неделю и в динамике в течение трех недель наиболее высокие показатели и темпы роста регистрируются в  Керчи, Евпатории, Ялте, Ленинском и Советском районах», – сказала представитель ведомства.

Также за прошедшую неделю в Крыму выявлено 1547 случаев новой коронавирусной инфекции.

«В сравнении с предыдущей неделей мы имеем некоторый прирост на 5,5%. Тем не менее, среднесуточные показатели, которые регистрировались в течение недели, остаются практически на тех же позициях – 10-12 на 100 тысяч населения», – сообщила Листопад.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Крымчане получат российскую вакцину не ранее января. Вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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