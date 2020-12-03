Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками ● Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса ● Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму ● Крымчане получат российскую вакцину не ранее января ● В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом
Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний
фото © Новости Крыма
За прошедшую неделю в Республике Крым зафиксировано 1742 случая внебольничной пневмонии, рост заболеваемости наблюдается практически во всех регионах республики.
Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
«Ситуация с внебольничными пневмониями остается неблагополучной. Сегодня у нас отмечается рост практически во всех регионах. За последнюю неделю и в динамике в течение трех недель наиболее высокие показатели и темпы роста регистрируются в Керчи, Евпатории, Ялте, Ленинском и Советском районах», – сказала представитель ведомства.
Также за прошедшую неделю в Крыму выявлено 1547 случаев новой коронавирусной инфекции.
«В сравнении с предыдущей неделей мы имеем некоторый прирост на 5,5%. Тем не менее, среднесуточные показатели, которые регистрировались в течение недели, остаются практически на тех же позициях – 10-12 на 100 тысяч населения», – сообщила Листопад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса. Медики обратились с просьбой не трогать «травму», горздрав называет меру временной.
Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Крымчане получат российскую вакцину не ранее января. Вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму
Депутат ГД Наталья Поклонская заявила, что в Крыму нет мест и тестов для больных коронавирусом, а к людям не выезжает «скорая помощь».
Бывший президент Франции, поддержавший присоединение Крыма, умер от коронавируса
На 95-м году жизни скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Поклонская призвала погнавшего ее депутата спеть с группой ВИА ГРА
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на жесткий выпад со стороны коллеги по нижней палате парламента Евгения Федорова.
30 ноября
Как хоронят в Крыму: новые картонные гробы и нехватка мест на кладбищах
В середине ноября в Крыму стартовало производство гробов из картона. Как утверждают изготовители, такие изделия наносят меньший вред окружающей среде, быстро сгорают в камере крематория и дешевле обычных.