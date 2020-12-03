Власти Ялты вдруг решили спросить жителей об оптимизации дорожного движения в городе

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Опрос о мерах по оптимизации дорожного движения проходит в Ялте.

С соответствующей инициативой выступила первый заместитель главы местной администрации – временно исполняющая полномочия главы администрации города Янина Павленко.

«Неоднократно слышала жалобы на то, что тихая улица Чехова превратилась в автомагистраль. Поэтому мне необходимо услышать мнение ялтинцев, что именно нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Проработать вопрос поручено заместителю главы администрации Дмитрию Карнауху и начальнику отдела по вопросам промышленности транспорта и связи Игорю Чулевичу, но решать, безусловно, должны горожане», – заявила она.

В свою очередь Чулевич рассказал о том, какие конкретно варианты предлагаются ялтинцам.

«Либо оставить все, как есть, либо сделать улицу Чехова полностью пешеходной, либо обустроить одностороннее движение от Партизанской до Боткинской с разделенными делиниаторами полосами – для пешеходов и для автомобилистов», – уточнил он и особо попросил подключиться к обсуждению жителей улицы Чехова. При этом Чулевич заверил, что на участке между улицами Партизанской и Морской останется двустороннее движение транспорта.

Также, по его информации реорганизацию дорожного движения планируется провести на улице Дзержинского.

«К нам поступили обращения от жителей этого района, которые жалуются на то, что из-за припаркованного по обеим сторонам улицы транспорта иногда не может проехать рейсовый автобус», – пояснил Чулевич.

Он добавил, что эту улицу также планируется сделать с односторонним движением, что исключит возможность парковки с обеих сторон. Начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи уточнил, что рассматриваются два варианта одностороннего движения: от Массандровского отдела полиции до бывшего пивзавода или в обратном направлении.

«Призываю жителей улиц Дзержинского, Весенней­, Калинникова, Малышева и всех ялтинцев принять самое активное участие в голосовании по выбору варианта организации движения», – подчеркнула Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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