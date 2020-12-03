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Происшествия

В Ялте пьяный водитель въехал в стену и пытался скрыться

09:02 четверг, 3 декабря 2020
Ялта

В Ялте росгвардейцы задержали пьяного водителя, который въехал в опорную стену и пытался убежать с места аварии, сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

Во время патрулирования улиц города два росгвардейца заметили автомобиль, который нарушал ПДД.

«Водитель, не справившись с управлением машиной, допустил столкновение с опорной стеной. В результате ДТП никто не пострадал», - говорится в сообщении.

При виде патрульного автомобиля горе-водитель выбежал из машины и попытался скрыться, но его задержали. Правоохранители выяснили, что за рулем сидел 25-летний местный житель. Он был пьян.

Виновника аварии передали экипажу ДПС для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Черноморском районе Крыма пьяный водитель решил скрыться от полицейских в поле, но не увидел кювет и застрял там.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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