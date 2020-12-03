В Ялте отказались от дополнительных трат на иллюминацию к Новому году

Ялтинские власти отказались от дополнительных трат на новогоднюю иллюминацию города.

Об этом на своей странице в Instagram написала исполняющая обязанности главы администрации Ялты Янина Павленко.

«Дополнительные средства на иллюминацию в этом году выделяться не будут. Мы начинаем монтаж новогодних украшений и световой иллюминации – оборудования, которое было закуплено в прошлом году. Это более 1 000 единиц», – сообщила Павленко.

Часть закупленных в прошлом году декораций передадут Алупке, которая также входит в состав Ялтинского муниципального округа. По словам Павленко, декорации украсят город в полном объеме к середине месяца. 19 декабря запланировано торжественное включение новогодней иллюминации. «Из-за ограничений, которые вступят в силу с 20 декабря, проведение масштабных мероприятий невозможно. Однако наша задача – создать новогоднюю сказку для детей. Именно поэтому 19 декабря, в День Святого Николая, пройдет традиционная елка для маленьких ялтинцев и гостей города и одновременное включение новогодней иллюминации на набережной», – пояснила и.о. главы администрации.

Руководитель исполнительной власти Ялты также призвала жителей и гостей города быть бдительными и не забывать о соблюдении дистанции и ношении масок в общественных местах.

В прошлом году Ялта провела масштабную закупку новогодних декораций – на эти цели потратили 79 млн рублей. Многим гостям Ялты новогоднее украшение города пришлось по душе, в соцсетях они публиковали фотографии с восторженными отзывами.

С 20 декабря в Крыму вводится запрет на проведение массовых мероприятий в общественных местах, гостиницах, санаториях, развлекательных центрах и других учреждениях. Под запрет попадает и проведение традиционных новогодних мероприятий. Введенные ограничения обусловлены борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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