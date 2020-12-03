В Ялте напали на таксиста и разбили его автомобиль

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В Ялте напали на таксиста. Видео появилось в соцсетях. Инцидент произошел минувшей ночью у ТЦ»Москва» и вещевого рынка.

Двое пьяных мужчин хотели уехать в Гурфуз. Что на самом деле произошло, пока неясно: очевидцы – две девушки вызвали полицию и начали фиксировать происходящее, когда водителя уже заблокировали в машине. Один забрался на переднее пассажирское сидение, а второй вцепился в водителя через его окно.

По версии пьяных пассажиров, таксист потребовал с них 1,5 тысячи рублей за поездку в Гурзуф (около 16 км, по счетчику «набегает» около 350 рублей в одну сторону), они согласились, но водитель потребовал показать деньги, а когда увидел деньги, схватил их и … Далее показания одного и того же человека расходятся: сначала он утверждал, что таксист забрал деньги и заблокировал его руку, потом – что забрал деньги, захлопнул дверцу и собирался уехать.

Водитель такси утверждает, что никуда с этими клиентами он ехать не собирался – у него был предзаказ, но пьяные забрали у него ключи от машины.

В какой-то момент один из нападавших выбил водительское окно кулаком. На шуми и крики снимавших происходящее девушек и пьяных мужчин прибежала подмога – тоже весьма нетрезвые молодые люди. И тут началась полная неразбериха: несостоявшиеся пассажиры утверждали, что таксист забрал у них деньги, работает незаконно, у него нет лицензии, и вообще он плохой человек, молодые люди, пытаясь понять, что происходит, спорили с пассажирами, снимавшими видео девушками и между собой, а таксист рассказывал кому-то по телефону, что на него напали.

В конце концов, приехала полиция, и всех увезли в отделение.

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