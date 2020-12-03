В Симферополе обокрали магазин инструментов на 90 тысяч рублей

В Симферополе задержали двух местных жителей по подозрению в крупной краже из магазина электроинструментов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Заявление в полицию поступило от представителя магазина. Он рассказал, что сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Полицейские задержали 33 и 32-летнего местных жителей, которые ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья граждан.

Дома у подозреваемых полицейские нашли часть похищенного имущества, а в багажнике автомобиля обнаружили 13 электроинструментов, пропавших из магазина.

Задержанные признались в совершении преступления. Они пояснили, что похищенные из магазина деньги они потратили на собственные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух симферопольцев. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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