В Севастополе безработным пообещали дать по 100 тысяч рублей

фото © Новости Крыма

Безработные жители Севастополя могут получить финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного дела.

Как сообщает пресс-служба правительства города, деньги уже получили 69 человек, до конца года к ним присоединятся еще 15 будущих бизнесменов. Всего на эти цели выделено 8 миллионов 400 тысяч рублей.

Однако получить такую помощь может не любой безработный, а только тот, у кого есть способности к организации собственного дела. Это выясняет специальная комиссия Центра занятости населения Севастополя с помощью тестов, там же оценивают перспективность бизнес-идеи и, если все факторы сходятся, принимают решение предоставить финансовую помощь.

В центре занятости сообщают, что самыми популярными направлениями деятельности у безработных Севастополя являются бухгалтерский учет, дизайн, розничная торговля, пошив и ремонт одежды, строительные и ремонтные работы, производство кондитерских изделий, парикмахерские услуги и ногтевой сервис. После получения финансовой помощи безработный должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и начать свое дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам пообещали среднюю зарплату в 36 тысяч рублей. В 2021 году среднемесячная заработная плата в Крыму вырастет до 36 тыс. 400 рублей.

В Крыму решили, что пандемия не повлияла на высокий интерес инвесторов. Интерес инвесторов к полуострову не снижается, несмотря на эпидемиологическую обстановку и связанные с ней ограничения – заявленная сумма инвестиций в текущем году уже на 1,7 млрд рублей больше прошлогодней.

«Денег нет»: дефицит бюджета Крыма закроют за счет распродажи имущества. Совет министров Крыма утвердил проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы. Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.