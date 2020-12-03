Власть
В Севастополе безработным пообещали дать по 100 тысяч рублей
фото © Новости Крыма
Безработные жители Севастополя могут получить финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного дела.
Как сообщает пресс-служба правительства города, деньги уже получили 69 человек, до конца года к ним присоединятся еще 15 будущих бизнесменов. Всего на эти цели выделено 8 миллионов 400 тысяч рублей.
Однако получить такую помощь может не любой безработный, а только тот, у кого есть способности к организации собственного дела. Это выясняет специальная комиссия Центра занятости населения Севастополя с помощью тестов, там же оценивают перспективность бизнес-идеи и, если все факторы сходятся, принимают решение предоставить финансовую помощь.
В центре занятости сообщают, что самыми популярными направлениями деятельности у безработных Севастополя являются бухгалтерский учет, дизайн, розничная торговля, пошив и ремонт одежды, строительные и ремонтные работы, производство кондитерских изделий, парикмахерские услуги и ногтевой сервис. После получения финансовой помощи безработный должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и начать свое дело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам пообещали среднюю зарплату в 36 тысяч рублей. В 2021 году среднемесячная заработная плата в Крыму вырастет до 36 тыс. 400 рублей.
В Крыму решили, что пандемия не повлияла на высокий интерес инвесторов. Интерес инвесторов к полуострову не снижается, несмотря на эпидемиологическую обстановку и связанные с ней ограничения – заявленная сумма инвестиций в текущем году уже на 1,7 млрд рублей больше прошлогодней.
«Денег нет»: дефицит бюджета Крыма закроют за счет распродажи имущества. Совет министров Крыма утвердил проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы. Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.
Крымчанин избил волка, за это его хотят судить
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.
Аксенов объявил 31 декабря в Крыму выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в Республике Крым выходным днем.
Сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму за хранение наркотиков
43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана ялтинской полицией, пишет «Комсомольская правда».
Поклонская призвала погнавшего ее депутата спеть с группой ВИА ГРА
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на жесткий выпад со стороны коллеги по нижней палате парламента Евгения Федорова.
30 ноября
В Ялте напали на таксиста и разбили его автомобиль
В Ялте напали на таксиста. Видео появилось в соцсетях. Инцидент произошел минувшей ночью у ТЦ»Москва» и вещевого рынка.