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Власть

В Польше назвали «редакционной ошибкой» публикацию календаря с мечетями в «российском Крыму»

17:17 четверг, 3 декабря 2020

В Религиозном Объединении мусульман Польши назвали «редакционной ошибкой» подписи «Российская Федерация» к крымским мечетям в опубликованном религиозном календаре на 2021 год.

«Я выражаю глубокое сожаление и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным на это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-либо здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Произошла редакционная ошибка на этапе сочинения, роковой автоматизм писателя и перенос названия «(Российская Федерация)», появившегося на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения», – говорится в обращении муфтия Польши Томаша Мишкевича, опубликованном на сайте организации.

Он указал на то, что «не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации».

«Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный случай, тем более, что Религиозное Объединение мусульман в Республике Польша было и остается аполитичным. Одна из наших основных целей – отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ», – говорится в обращении муфтия.

Указывается, что ошибка в календаре уже исправлена.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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