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Происшествия

В Крыму полицейские сожгли КАМАЗ наркотиков

07:12 четверг, 3 декабря 2020

В Симферополе произвели комиссионное уничтожение вещественных доказательств – наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Утилизировано большое количество наркотиков, изъятых сотрудниками различных подразделений крымской полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В состав комиссии по утилизации вошли представители центра хозяйственного и сервисного обеспечения, Управления по контролю за оборотом наркотиков, экспертно-криминалистического центра, медсанчасти МВД по Республике Крым, а также представители Минэкологии и Минздрава Республики Крым. Помощь в организации процесса утилизации оказывали сотрудники патрульно-постовой службы и представители отряда специального назначения «ГРОМ».

Мероприятие по уничтожению вещественных доказательств проводится по мере поступления судебных решений по тому или иному делу в сфере незаконного оборота наркотиков. До окончательного решения суда вещественные доказательства находятся в централизованной камере хранения, куда их присылают со всей территории Республики Крым. Не так давно был открыт второй склад для хранения изъятых наркосодержащих растений марихуаны.

За три предшествующих месяца в централизованной камере хранения накопилось достаточное количество изъятых наркотиков – 406 пакетов, 389 мешков и 20 коробок заняли кузов КАМАЗа. Все вещественные доказательства были учтены, вывезены в специализированное место и утилизированы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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