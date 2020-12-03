В Евпатории пенсионерка провалилась в строительную траншею

Евпаторийские спасатели помогли пожилой женщине выбраться из строительной траншеи, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент случился накануне вечером. На одной из улиц города женщина 1939 года рождения упала в техническую траншею и не смогла выбраться. На помощь пришли сотрудники «КРЫМ-СПАСа». С использованием мягких носилок они транспортировали пострадавшую из ямы в автомобиль скорой медицинской помощи.

Накануне в поселке Ароматное Белогорского района произошла похожая история. Там сотрудники МЧС спасли женщину, которая упала в колодец глубиной около семи метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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