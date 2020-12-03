Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Во всех регионах Крыма идет рост внебольничных пневмоний ● Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками ● Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса ● Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму ● Крымчане получат российскую вакцину не ранее января
Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 72 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 4 549.
За минувшие сутки подтверждено три смерти пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев составило 129.
Всего в городе выздоровел 4 101 житель, из них 101 за минувшие 24 часа.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 063 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 224 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 307 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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