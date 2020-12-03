Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки

Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 72 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 4 549.

За минувшие сутки подтверждено три смерти пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев составило 129.

Всего в городе выздоровел 4 101 житель, из них 101 за минувшие 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 063 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 224 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 307 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками. Жители Крыма жалуются на отсутствие антибиотика цефтриаксон, который используют при лечении от коронавируса.

Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса. Медики обратились с просьбой не трогать «травму», горздрав называет меру временной.

Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крымчане получат российскую вакцину не ранее января. Вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.