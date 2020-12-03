Старый дом в Севастополе снесли в годовщину расстрела его хозяина

В Севастополе снесли старый дом по адресу ул. Корабельная, 1. Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов уверен, что здание представляло угрозу безопасности людей и что спасти его было невозможно.

Общественники придерживаются иного мнения.

Как рассказал зампредседателя Севастопольского регионального отделения ВООПИиК Степан , здание было признано аварийным еще в 1999 году, но к сносу его приступили только недавно.

«Мы направили обращение в правительство города с двумя вопросами: как планируется использовать территорию после сноса, и можно ли оставить хотя бы внешние стены для сохранения исторического ландшафта площади Ластовая? Официального ответа не получили, но в соцсетях с аккаунта правительства пришло сообщение, что работы по сносу приостановлены до принятия решения правительством города Севастополя о дальнейшей судьбе аварийного строения и земельного участка, на котором оно расположено. Это было 23 ноября. А вчера демонтаж продолжился», – рассказывает Самошин.

Начальник департамента городского хозяйства Евгений Горлов тоже ответил Степану Самошину в соцсетях. По его словам, сохранить дом было невозможно.

«Лет 15 назад, думаю, да. Сегодня это опасно для окружающих в принципе! Конструктив здания полностью разрушен. Оно бы упало, не дай бог бы убило человека», – написал глава горхоза, подкрепив свои слова фотографиями.

Дом построен из камня, который из-за воздействия времени и влаги стал непрочным, как песок, – уверяет Горлов. По его словам, здание было тщательным образом изучено. Однако на вопрос, где можно увидеть официальные результаты исследования, глава департамента не ответил и дискуссию прекратил.

Степан Самошин убежден, что сохранить дом – хотя бы его внешние стены – можно было. Это сохранило бы исторический вид площади.

«Укрепив стены, сохранив внешний колорит и адресный указатель, дополнив объект мемориальной доской, мы получили бы интересный памятник на Корабельной стороне. Сейчас одноэтажная Корабелка, один из старейших районов Севастополя, с каждым годом теряет свой неповторимый облик. Да, этот дом не объект культурного наследия, как и сотни старых и очень старых домов Севастополя, в том числе построенных до Крымской войны и до сих пор не взятых на учет. Но у него есть своя история, и она – часть великого и трагичного прошлого Севастополя».

До революции дом принадлежал Федору Михайловичу Шубину, который в 1912 году был избирателем в IV Государственную думу. Здесь жила его семья из семи человек. В 1920 году, то есть ровно сто лет назад, 52-летний севастополец был арестован и 13 декабря расстрелян. Впоследствии, как и множество других казненных, он реабилитирован.

Этот дом, констатирует Степан Самошин, стал уже третьим дореволюционным зданием, уничтоженным в Севастополе за последний год.

В тексте использованы материалы: Форпост

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