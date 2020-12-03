Севастопольский университет уходит на дистанционку до 6 февраля

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Студентов Севастопольского государственного университета переводят на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 февраля.

Решение было принято на заседании оперативного штаба университета.

Новая форма обучения коснется всех студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Исключение сделали для дисциплин, требующих специального оборудования, а также занятий в военном учебном центре – они по-прежнему будут проходить очно в аудиториях.

Кроме того, ради пар по физической культуре студентам тоже придется приехать в университет. Причем, как сообщает Объединенный совет обучающихся СевГУ, занятия спортом организуют не в помещении, а на улице.

«За весь период пандемии среди сотрудников и студентов университета зафиксировано 9 официально подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - 1 сотрудник и 8 студентов. Шестеро выздоровели», - сообщается на сайте СевГУ.

Как сообщалось ранее, в конце октября на дистанционку ушли студенты Крымского федерального университета.

Однако в школах Севастополя решено было не вводить дистанционное обучение, школьники вернулись в классы после каникул с 16 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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