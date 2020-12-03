Севастополец зашел в полицию с пистолетом и двумя гранатами

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Севастопольские полицейские повстречали в центре города мужчину, который сообщил сотрудникам, что сам очень искал с ними встречи.

Мужчина шел к управлению МВД на Пушкина, 10 чтобы сдать гранаты, патроны и пистолет.

«Возле административного здания УМВД России по Севастополю сотрудниками полиции был остановлен гражданин с камуфлированной сумкой. На вопрос куда он направляется и что находится в сумке мужчина ответил, что идет сдавать в полицию оружие и боеприпасы», – уточнили детали инцидента в УМВД.

На место были вызваны сотрудники взрывотехнической службы и Росгвардии, которыми были проведены все необходимые мероприятия с сумкой и ее владельцем.

Как сообщается, в ходе осмотра были обнаружены предметы, «конструктивно схожие с пистолетом, патронами и двумя гранатами». В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сотрудники полиции пообщались с гражданином, отправившимся на пляж в Гагаринском районе Севастополя с целью пострелять из пулемета.

В тексте использованы материалы: Форпост

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