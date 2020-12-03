Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса

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Медики обратились с просьбой не трогать «травму», горздрав называет меру временной.

Севастопольские медики выступили против использования единственного отделения травматологии для лечения коронавирусных больных.

Как выяснилось, «травму» планируют перевести на пятый этаж гнойного хирургического отделения, где вместо имеющихся 80 коек – специалисты получат лишь 26, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

«Медики опасаются, что люди будут лежать прямо в коридорах, а из-за дефицита коек их будут выписывать раньше положенного срока, а это приведет к осложнениям и жалобам», – отмечается в материале.

Против перепрофилирования травматологии под ковидный госпиталь выступили 50 человек. Однако главный врач учреждения призвал их отнестись к ситуации с пониманием и добавил, что все решения принимаются на благо людей, согласно утвержденному плану.

В департаменте здравоохранения журналистам «Первого Севастопольского» сообщили, что развертывание новых коек необходимо для своевременного и качественного оказания медпомощи всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении новой инфекции.

Данные мероприятия временны и проводятся планово – специалистами уже сформирована соответствующая маршрутизация пациентов.

Напомним: 30 ноября вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин заявил, что одно из отделений Первой городской больницы будет перепрофилировано для лечения больных COVID-19. По его словам, это позволит региону получить 110 дополнительных коек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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