Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +12
море +13

Коронавирус в Крыму

Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса

Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса

фото © sev.tv

Медики обратились с просьбой не трогать «травму», горздрав называет меру временной.

Севастопольские медики выступили против использования единственного отделения травматологии для лечения коронавирусных больных.

Как выяснилось, «травму» планируют перевести на пятый этаж гнойного хирургического отделения, где вместо имеющихся 80 коек – специалисты получат лишь 26, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

«Медики опасаются, что люди будут лежать прямо в коридорах, а из-за дефицита коек их будут выписывать раньше положенного срока, а это приведет к осложнениям и жалобам», – отмечается в материале.

Против перепрофилирования травматологии под ковидный госпиталь выступили 50 человек. Однако главный врач учреждения призвал их отнестись к ситуации с пониманием и добавил, что все решения принимаются на благо людей, согласно утвержденному плану.

В департаменте здравоохранения журналистам «Первого Севастопольского» сообщили, что развертывание новых коек необходимо для своевременного и качественного оказания медпомощи всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении новой инфекции.

Данные мероприятия временны и проводятся планово – специалистами уже сформирована соответствующая маршрутизация пациентов.

Напомним: 30 ноября вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин заявил, что одно из отделений Первой городской больницы будет перепрофилировано для лечения больных COVID-19. По его словам, это позволит региону получить 110 дополнительных коек.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане получат российскую вакцину не ранее января. Вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму. Депутат ГД Наталья Поклонская заявила, что в Крыму нет мест и тестов для больных коронавирусом, а к людям не выезжает «скорая помощь».

Глава крымского Росздравнадзора усомнился в компетенции врачей. Глава территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов усомнился в компетенции врачей, вписывающих больным коронавирусом антибиотик цефтриаксона.

Коронавирус в Крыму
Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму

Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму

Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму

Депутат ГД Наталья Поклонская заявила, что в Крыму нет мест и тестов для больных коронавирусом, а к людям не выезжает «скорая помощь».

Происшествия
Бывший президент Франции, поддержавший присоединение Крыма, умер от коронавируса

Бывший президент Франции, поддержавший присоединение Крыма, умер от коронавируса

На 95-м году жизни скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

Власть
Как хоронят в Крыму: новые картонные гробы и нехватка мест на кладбищах

Как хоронят в Крыму: новые картонные гробы и нехватка мест на кладбищах

В середине ноября в Крыму стартовало производство гробов из картона. Как утверждают изготовители, такие изделия наносят меньший вред окружающей среде, быстро сгорают в камере крематория и дешевле обычных.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации