Ремонт одной из улиц Симферополя затянется до середины декабря

Власти Симферополя сообщили о продлении ремонта одной из улиц крымской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о переулке Аэрофлотский на участке от улицы Севастопольская до переулка Заводской. Ранее сообщалось, что движение по отрезку улицы будет ограничено до 30 ноября. Однако работы затянулись, и теперь приблизительный срок их завершения назначен на 13 декабря на 18:00.

Как ранее сообщалось, часть улиц Симферополя в ноябре и декабре перекроют из-за проведения сельскохозяйственных ярмарок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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