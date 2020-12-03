Прокуратура Севастополя проверит приют для собак

Прокуратура Севастополя проверит местный приют для бездомных животных, в котором, по данным зоозащитников, содержатся истощенные собаки. На внеплановые проверки туда будут выезжать также сотрудники Управления ветеринарии города.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Днем ранее местные СМИ со ссылкой на зоозащитников сообщали о том, что собаки в приюте на Монастырском шоссе, 30 находились в условиях антисанитарии, в вольерах вместе с живыми лежали мертвые щенки, а в мисках не было еды и воды.

Однако во время визита туда и.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова корм для животных и медикаменты оказались в наличии, в вольерах было чисто. Сам Горлов отметил, что к приезду комиссии готовились и недавно провели уборку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, сотрудники проверят, соблюдаются ли в учреждении правила содержания животных, а также на что тратятся деньги, выделенные на отлов, перевозку, стерилизацию, вакцинацию и эвтаназию бездомных животных. Госконтракт на эти цели был заключен в июне 2020 года между ГБУ «Парки и скверы» и подрядчиком ООО «Севастопольский центр права».

«В случае подтверждения всех фактов будем вносить данную организацию в реестр недобросовестных подрядчиков – это позволит исключить работу данной организации в последующем», - заявил Горлов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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