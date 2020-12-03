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Депутат ГД Наталья Поклонская заявила, что в Крыму нет мест и тестов для больных коронавирусом, а к людям не выезжает «скорая помощь».

Так Поклонская прокомментировала заявление руководителя Росздравнадзора по Крыму Василия Климова, который заявил, что крымчане не должны жаловаться на отсутствие антибиотика цефтриаксона, поскольку он не используется для лечения коронавируса.

«Когда к людям не выезжает скорая медицинская помощь, а в больницах нет мест (да и тестов на всех не хватает), то чем, по мнению крымского Росздравнадзора, нужно заниматься заболевшим?», – написала Поклонская у себя в Telegram.

Она также поинтересовалась, как должны вести себя люди, которые «понимают всю плачевную ситуацию нашей медицины, но желает выжить при всем этом?..».

В Крыму официально подтверждено 15 819 случаев заражения коронавирусом, в том числе 233 за последние сутки. С начала пандемии умерли 297 пациентов с полуострова.

Вспышка COVID-19 произошла в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае. Сегодня болезнь зафиксирована в почти 200 странах мира. На 2 декабря сообщается о 61,5 млн зараженных и 1,4 млн умерших от коронавируса. В России 2,34 млн инфицированных и 41053 умерших. По числу зараженных Россия занимает четвертое место в мире.

В тексте использованы материалы: МК

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