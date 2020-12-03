Оркестр Дедов Морозов и салют: как в Ялте пройдут новогодние праздники

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В Ялте, как и в других регионах Крыма, отменены массовые мероприятия в новогодние праздники из-за ограничений по коронавирусу. Тем не менее, власти города обещают «создать новогоднее настроение» для жителей и гостей курортной столицы полуострова.

Об этом шла речь на заседании оргкомитета по проведению праздников под руководством врио главы администрации Ялты Янины Павленко.

«Объективная реальность такова, что мы не можем провести праздник в том виде, в котором все привыкли и ждут. Однако для гостей и ялтинцев мы обязаны создавать новогоднее настроение. Мы начинаем монтаж новогодних украшений и световой иллюминации, которые были закуплены в прошлом году», – цитирует Павленко пресс-служба администрации.

По ее словам, уже к середине декабря Ялта предстанет в «новогоднем наряде».Павленко добавила, что 19 декабря, в День Святого Николая, пройдет традиционная елка для маленьких ялтинцев и гостей города и одновременное включение новогодней иллюминации на Набережной.

Также принято решение организовать немноголюдные поздравления ялтинцев. Так, например, по улицам пройдет оркестр, участники которого будут одеты в костюмы Деда Мороза, и исполнят новогодние произведения. Кроме того, состоится традиционный новогодний салют.

По словам Павленко, в городе планируется проведение традиционной новогодней ярмарки, с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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