Происшествия
Очередной севастополец получил 14 лет строгого режима за педофилию
Суд в Севастополе вынес приговор 53-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетних.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По информации ведомства, на протяжении полутора лет мужчина совершал развратные действия в отношении трех девочек 2006, 2007 и 2008 годов рождения.
Гагаринский районный суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Кроме того, осужденный на протяжении 12 лет не сможет работать в учреждениях, занимающихся воспитанием и образованием детей.
Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, однако судебная коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда, согласившись с доводами прокуратуры, отказала в их удовлетворении и оставила приговор без изменений.
Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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