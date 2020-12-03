Очередной севастополец получил 14 лет строгого режима за педофилию

Суд в Севастополе вынес приговор 53-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетних.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По информации ведомства, на протяжении полутора лет мужчина совершал развратные действия в отношении трех девочек 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Гагаринский районный суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Кроме того, осужденный на протяжении 12 лет не сможет работать в учреждениях, занимающихся воспитанием и образованием детей.

Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, однако судебная коллегия по уголовным делам Севастопольского городского суда, согласившись с доводами прокуратуры, отказала в их удовлетворении и оставила приговор без изменений.

Приговор вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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