Названы самые опасные для заражений коронавирусом места

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Китайские ученые заявили, что заболевшие коронавирусом члены семьи являются самым частым источником заражения.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав данные пациентов из провинции Хунань.

В общей сложности были изучены более тысячи случаев заражения и проанализированы более 15 тысяч близких контактов пациентов.

Оказалось, что главным фактором, определяющим вероятность заражения, является продолжительность и близость социальных взаимодействий с носителем вируса.

По данным ученых, каждый день, проведенный рядом с заболевшим членом семьи, увеличивает риск заражения на 10 процентов. При этом вероятность заболеть коронавирусом значительно увеличивается, если человек проживает в большой семье.

Самым безопасным местом, где собираются люди, были признаны больницы — там соблюдаются все необходимые защитные меры и люди заражались реже всего.

Места общественного питания и общественный транспорт тоже являются зоной риска, но в условиях локдауна члены семьи вынуждены проводить больше времени вместе из-за самоизоляции. По этой причине риск заразиться коронавирусом, не выходя из дома, значительно увеличивается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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