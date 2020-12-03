Начальник инспекции по труду выругался матом на совещании у главы Крыма

Это произошло во время обсуждения строительства детского сада и школы.

На совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов под руководством главы Крыма Сергея Аксенова главный госинспектор труда по Крыму Игорь Зворский использовал ненормативную лексику. Его личный разговор по телефону случайно вывели на экраны прямой трансляции.

Онлайн-конференция длилась уже полчаса. Директор ГКУ «Инвестстрой» Алексей Титов как раз закончил доклад о ходе строительства детского сада в селе Морском и школы в селе Веселом под Судаком. Внезапно техники переключили громкую связь на Игоря Зворского, который в это время очень эмоционально говорил по телефону.

«Какой-то закон, что-то он там мне *… рассказывать», — прозвучало на весь Крым.

«Игорь Валентинович, отключите микрофон! … Зворский!» — отреагировал на брань Сергей Аксенов и продолжил совещание.

Так как до этого момента Игорь Зворский на совещании не выступал, то смысл его реплики остался непонятным.

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