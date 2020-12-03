Происшествия
На крымской «Тавриде» в ДТП попал рейсовый автобус
На трассе в Ленинском районе произошло ЧП, в результате которого пострадал водитель рейсового автобуса.
Недалеко от поворота на село Глазовку в рейсовый автобус с тремя пассажирами врезался экскаватор.
В аварии пострадал водитель общественного транспорта, его с травмами доставили в керченскую городскую больницу №1.
— Три пассажира, находящихся в автобусе, не пострадали. В медицинской помощи они не нуждались, — сообщили очевидцы КП-Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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