На крымской «Тавриде» в ДТП попал рейсовый автобус

На трассе в Ленинском районе произошло ЧП, в результате которого пострадал водитель рейсового автобуса.

Недалеко от поворота на село Глазовку в рейсовый автобус с тремя пассажирами врезался экскаватор.

В аварии пострадал водитель общественного транспорта, его с травмами доставили в керченскую городскую больницу №1.

— Три пассажира, находящихся в автобусе, не пострадали. В медицинской помощи они не нуждались, — сообщили очевидцы КП-Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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