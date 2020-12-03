МВД показало видео передающего «приветы» пьяного водителя в Крыму

Сотрудники полиции задержали под Симферополем крымчанина, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Инспекторы ДПС остановили водителя, управляющего автомобилем Lada Granta с признаками опьянения. Поведение 42-летнего жителя Красногвардейского района и запах алкоголя указывали на то, что за рулем транспортного средства он находится в состоянии опьянения. Сотрудник Госавтоинспекции предложил мужчине пройти процедуру освидетельствования на месте. Тест показал результат – 0,88 мг/л при норме в 0,16 мг/л. Норму мужчина превысил в 5,5 раз», – говорится в сообщении.

Мужчина ехал из Ялты в село Зерновое Красногвардейского района. МВД предоставило видеозапись его разговора с инспектором.

«Все, оформляй, я поехал – спать хочу, – обратился водитель к сотруднику полиции. – Можно я домой поеду? Я домой хочу!... Да какое нарушение речи? Здравствуйте! Подождите, такого не было!» – сказал мужчина, напоследок передав «привет» домой.

В отношении мужчины составлен протокол об админнарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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