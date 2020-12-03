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Происшествия

Крымчанин избил волка, за это его хотят судить

18:11 четверг, 3 декабря 2020
Крымчанин избил волка, за это его хотят судить

фото © Википедия

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В одной из социальных сетей было размещено видео, на котором мужчина в присутствии малолетнего ребенка наносит тупым предметом, а также руками удары животному, внешне похожему на волка, в область головы, чем причиняет последнему страдания», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура Черноморского района организовала проверку по факту размещения в сети интернет видео с жестоким обращением с животным. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по пунктам «б», «г» части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье в присутствии малолетнего c публичной демонстрацией в сети интернет.

Ранее за аналогичное преступление к ответственности привлекли жителя поселка Новофедоровка. Мужчина избил бездомное животное на глазах у своего ребенка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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