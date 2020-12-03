Происшествия
Крымчанин избил волка, за это его хотят судить
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Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В одной из социальных сетей было размещено видео, на котором мужчина в присутствии малолетнего ребенка наносит тупым предметом, а также руками удары животному, внешне похожему на волка, в область головы, чем причиняет последнему страдания», – сообщили в ведомстве.
Прокуратура Черноморского района организовала проверку по факту размещения в сети интернет видео с жестоким обращением с животным. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по пунктам «б», «г» части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье в присутствии малолетнего c публичной демонстрацией в сети интернет.
Ранее за аналогичное преступление к ответственности привлекли жителя поселка Новофедоровка. Мужчина избил бездомное животное на глазах у своего ребенка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Крымчанин избил волка, за это его хотят судить
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