Крымчанин избил волка, за это его хотят судить

фото © Википедия

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В одной из социальных сетей было размещено видео, на котором мужчина в присутствии малолетнего ребенка наносит тупым предметом, а также руками удары животному, внешне похожему на волка, в область головы, чем причиняет последнему страдания», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура Черноморского района организовала проверку по факту размещения в сети интернет видео с жестоким обращением с животным. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по пунктам «б», «г» части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье в присутствии малолетнего c публичной демонстрацией в сети интернет.

Ранее за аналогичное преступление к ответственности привлекли жителя поселка Новофедоровка. Мужчина избил бездомное животное на глазах у своего ребенка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

МВД показало видео передающего «приветы» пьяного водителя в Крыму. Сотрудники полиции задержали под Симферополем крымчанина, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Двое украинцев пытались попасть в Крым по поддельным направлениям на лечение. Крымские пограничники не пропустили в Крым двух граждан Украины, которые пытались попасть в республику по поддельным направлениям на лечение.

Прокуратура Севастополя проверит приют для собак. Прокуратура Севастополя проверит местный приют для бездомных животных, в котором, по данным зоозащитников, содержатся истощенные собаки. На внеплановые проверки туда будут выезжать также сотрудники Управления ветеринарии города.

В Симферополе силовики не дали закончить групповое избиение. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь в ночное время на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов крымской столицы, защитили горожанина, который стал жертвой нападения группы хулиганов.