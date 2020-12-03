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Коронавирус в Крыму

Крымчане получат российскую вакцину не ранее января

09:47 четверг, 3 декабря 2020
Крымчане получат российскую вакцину не ранее января

фото © Новости Крыма

Вакцинация крымчан от новой коронавирусной инфекции может начаться в январе следующего года, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Как только у нас будут определены квоты для республики, в первую очередь мы вакцинируем специалистов, которые работают на передовой: медработников, сотрудников Роспотребнадзора, педагогов, технические службы – всех, кто работает в первую очередь с ковидными и имеет риск заражения. Дальше уже будет массовая вакцинация. Будем смотреть, какие объемы вакцин мы получим. Думаю, это будет в январе, не раньше», – сказал Аксенов.

Руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов отметил, что подготовка к массовой вакцинации крымчан ведется уже сейчас.

«На сегодняшний день в Крыму ведется подготовка к массовой вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Прорабатывается полностью логистика и места, где будут вакцинироваться наши граждане. Активно работаем с Минздравом в этом направлении», – сообщил он.

«Спутник V» – первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Была зарегистрирована Минздравом РФ в августе этого года. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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