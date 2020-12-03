«Крупный заказ»: австрийский архитектор не откажется от работы в Крыму несмотря на санкции

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Специалист австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс резко ответил на критику немецкой газеты Süddeutsche Zeitung из-за работы в Крыму и Сибири.

Об этом сообщает РИА Новости.

Архитектор занимается проектированием культурных центров в российских регионах. Журналист Герхард Матциг в своей статье упрекнул Прикса за участие в этих проектах. По его мнению, знаменитое архитектурное бюро не должно строить на полуострове, который Запад считает аннексированным.

Готовя статью, Матциг связался с Приксом, чтобы получить его комментарий. На вопрос журналиста о том, почему архитектор «строит для (президента России Владимира) Путина», Прикс ответил, что заказчик не Путин, а Российская Федерация. Он также добавил, что это «объект культуры, а не казарма».

Прикс обвинил своих критиков в лицемерии и двойных стандартах. «Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за проекты в Крыму и в Сибири», — заключил он.

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