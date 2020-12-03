Каждый день в ялтинском сквере будут раздавать еду нуждающимся

В Ялте ежедневно будут раздавать горячее питание людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Стартовала данная акция 1 декабря и продлится минимум до окончания зимнего периода. Ежедневно 50 порций горячих обедов будут раздавать в сквере «Комсомолец» людям без определенного места жительства. Данная акция будет проходить с 14:00 до 15:00.

Как пояснил настоятель храма Александра Невского, Почетный гражданин города Ялта Адам Дмитренко, данная акция проводится по инициативе и при материальной поддержке ялтинского бизнесмена, который оказывает постоянную помощь храму Александра Невского на безвозмездной основе.

«Мы взяли на себя роль организаторов, продумали кто должен заниматься приготовлением обедов, их доставкой, определили место для проведения акции и т.д.», — рассказала Ирина Романец и подчеркнула, что большую помощь в этом процессе оказали ИП Фартушная-Близнюк, которая организовала приготовление горячих обедов и некоммерческая организация «Переправа», которая обеспечила их доставку к скверу «Комсомолец».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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