Иммунолог рассказал об аномальном течении коронавируса

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Аномальное течение болезни у пациентов с COVID-19, при котором у человека после небольшого повышения резко снижается температура.

Это объяснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«У некоторых 1,5–2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже», — сказал специалист.

По словам врача, низкая температура наблюдается у пациентов с легким течением COVID-19. Причиной может быть сбой в регуляции обмена веществ в организме, пояснил он.

24 ноября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала появление одышки на фоне респираторных признаков самым грозным симптомом проявления коронавирусной инфекции.

Всего в мире на 2 декабря, по данным международного статистического бюро Worldometer, выявлено более 64,6 млн случаев коронавируса, скончалось около 1,5 млн человек, выздоровели почти 44,8 млн пациентов.

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